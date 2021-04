Omnisport

Boxe : Le clan Joshua a rassuré Tyson Fury !

Publié le 22 avril 2021 à 19h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua a expliqué avoir rencontré Tyson Fury.

Tout commence à se mettre en place. Alors que certains commençaient à avoir des doutes, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle, les fans de boxe auront bien leur grand combat pour 2021 ! Anthony Joshua et Tyson Fury vont se rencontrer et le vainqueur deviendrait le premier champion du monde réunifié des lourds de l’histoire, avec les ceintures WBC, WBA, WBO et IBF. Cela devrait se dérouler en Arabie Saoudite, qui aurait vraisemblablement dépensé une fortune pour accueillir cet évènement.

« Fury ? Je suis monté dans sa jolie suite d'hôtel et nous avons passé une bonne dizaine de minutes à parler »