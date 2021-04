Omnisport

Boxe : Mike Tyson est défié par son ancien bourreau !

Publié le 17 avril 2021 à 17h35 par A.C.

Kevin McBride, vainqueur de Mike Tyson en 2005, espère bien pouvoir décrocher un match d’exhibition contre la star américaine.

Les combats de Mike Tyson sont restés dans toutes les mémoires... même les moins bon. Et il n’y a pas eu moins bon que le dernier combat professionnel de Tyson en 2005, face à Kevin McBride. Défait, l’Américain n’était déjà plus que l’ombre de lui-même. Après un début encourageant, il s’est tout bonnement écroulé, fatiguant même à se remettre débout au sixième round. C’est finalement Feff Feneh, son entraineur de l’époque, qui demanda l’arrêt du combat et que le rideau tomba sur la carrière professionnelle de l’un des plus grands boxeurs de l’histoire.

« J'espère que la discussion se transformera en une revanche entre moi et Tyson où il finira le combat ! »