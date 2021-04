Omnisport

Boxe : L’annonce de Ngannou sur son combat avec Tyson Fury !

Publié le 13 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Prochainement, on pourrait bien voir Francis Ngannou sur un ring de boxe. Et comme l’a révélé le champion UFC, c’est un combat face à Tyson Fury qui l’attendrait.

Et si Francis Ngannou marchait dans les pas de Connor McGregor ? Légende l’UFC, l’Irlandais avait décidé de monter sur un ring de boxe pour un incroyable combat face Floyd Mayweather. Et c’est désormais le Camerounais qui pourrait en faire de même. Tout juste sacré champion du monde des poids lourds de l’UFC, Ngannou pourrait prochainement se battre dans un combat de boxe et pas face à n’importe qui. En effet, dernièrement, il a souvent été question d’un duel face à Tyson Fury. Et selon le principal intéressé, cela pourrait bel et bien se produire.

« C'est quelque chose qui va se faire, assurément »