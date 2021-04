Omnisport

Boxe : Joshua veut affronter Fury !

Publié le 9 avril 2021 à 22h35 par A.C.

Anthony Joshua semble impatient de trouver un accord définitif avec Tyson Fury et son entourage.

Tout le monde l’attend avec impatience... mais le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury n’est pas encore officiel. Les deux camps ont expliqué vouloir trouver un accord, pour un premier combat qui pourrait se tenir au début de l’été 2021 et un deuxième vers la fin d’année, voir début 2022. Pourtant, le contrat n’a pas encore été signé ! On ne connait en effet toujours pas la date précise, ni le lieu du premier combat. La crise sanitaire actuelle bloque notamment les choses, puisque les organisateurs souhaiteraient accueillir un maximum de public.

« Nous travaillons dur pour que le combat ait lieu »