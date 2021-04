Omnisport

Boxe : Francis Ngannou ne lâche pas Tyson Fury !

Publié le 8 avril 2021 à 15h35 par A.C.

Champion des poids-lourds à l’UFC, Francis Ngannou semble bien avoir l’objectif de se reconvertir un jour à la boxe anglaise.

Pour beaucoup il est le « New Baddest Man on the Planet », après un certain Mike Tyson. A 34 ans, Francis Ngannou est sur le toit du monde depuis sa victoire contre Stipe Miocic et son nouveau titre de champion du monde des poids lourds à l’UFC. Mais le voyage du Franco-Camerounais n’en est qu’à ses prémices. Rapidement après son titre, Ngannou a en effet assuré vouloir à la longue dire adieu à l’UFC, pour s’adonner à sa vraie passion : la boxe anglaise. Il semble d’ailleurs déjà avoir ses cibles, puisqu’il souhaiterait combattre les tout meilleurs, comme Anthony Joshua et Tyson Fury.

« J’aimerais combattre d’autres boxeurs poids lourds comme Tyson Fury »