Le sport français et ses meneurs présentent ses projets d’avenir à Bpifrance!

Publié le 2 avril 2021 à 15h31 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 15h32

Une centaine de clubs sportifs s’est présentée devant le jury de Bpifrance. Objectif : convaincre et présenter son projet d’avenir pour devenir partenaire de la banque publique d’investissement. Ambition sportive, thématique RSE, plan de relance et conquête des géants : du haut-niveau pour les pitchs 2021 !

10 minutes de présentation, 5 minutes de questions. La formule n’a pas changé pour les clubs sportifs qui se présente devant le jury de Bpifrance, avec la possibilité de pitcher leur projet et ainsi convaincre la banque publique d’investissement d’être choisi comme partenaire pour la saison à venir. Un exercice intense relevé par une centaine de clubs français issus de toutes les grandes familles du sport collectif tricolore (foot, rugby, basket, handball, volley, hockey, water-polo). Et à l’heure de la relance, les projets fourmillent d’idées, d’envies et d’ambitions. Sur tous les territoires, les clubs sportifs ont faim de conquêtes et se languissent de pouvoir retrouver leur public, si précieux.

« Un meneur doit donner envie d’être suivi »