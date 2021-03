Omnisport

Boxe : Ngannou prêt à affronter Fury ou Joshua !

Publié le 31 mars 2021 à 19h35 par A.C.

Francis Ngannou, champion du monde poids lourds de l’UFC, envisagerait une arrivée en boxe anglaise.

2021 s’annonce grandiose. Cette année va en effet se dérouler un combat inédit, avec une possible réunification des titres poids-lourds WBC, WBA, WBO et IBF. Tyson Fury et Anthony Joshua ne seraient en effet qu’à quelques détails d’un accord, avec un premier combat qui pourrait se tenir au début de l’été, avec une revanche en fin d'année ou en 2022. Le vainqueur pourrait d’ailleurs dominer la catégorie poids-lourds dans les années à venir...

Ngannou rêve de boxe anglaise