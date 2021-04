Omnisport

Boxe : Mike Tyson lâche une énorme prédiction sur le combat Joshua-Fury !

Publié le 6 avril 2021 à 10h35 par Th.B. mis à jour le 6 avril 2021 à 10h41

Ancien champion du monde, Mike Tyson a la certitude qu’Anthony Joshua ne parviendrait pas à toucher Tyson Fury lors de leur combat imminent.

Anthony Joshua se prépare à faire face à Tyson Fury pour un combat de l’unification des ceintures, The Gypsy King détenant la WBC, seule ceinture qui fait défaut à celui qui est surnommé AJ . Ces derniers temps, des personnalités de la boxe ont pris parti dans ce débat et donnant leurs pronostics sur ce combat que le monde de la boxe attend. Pour Mike Tyson, ancien champion du monde poids lourds, l’issue de cette confrontation pourrait bien déjà être connue.

« S'il ne frappe pas plus vite que Wilder, il ne va pas toucher ce gars »