Boxe : Tyson veut affronter une autre légende après Holyfield !

Publié le 8 avril 2021 à 12h35 par A.C.

Mike Tyson ne semble pas du tout vouloir retrouver sa retraite, après avoir retrouvé les rings à 54 ans.

Si tous les yeux sont tournés vers le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, il ne faut pas oublier les vieilles légendes. Depuis son come-back l’année dernière, Mike Tyson semble en effet déterminé à continuer sa tournée mondiale. Après Roy Jones Jr, il devrait d’ailleurs affronter l’un de ses plus grands adversaires ! Il s’agit d’Evander Holyfield, qu’il avait rencontré le 27 juin 1997, pour un combat qui est passé à la postérité comme le début de la fin pour Tyson.

« Je veux Holyfield et je veux Lennox Lewis cette année »