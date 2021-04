Rugby

Rugby : Urios prévient le Racing 92 !

Publié le 9 avril 2021 à 21h35 par A.C.

Christophe Urios, manager de l’Union Bordeaux-Bègles, s’apprête à disputer le premier quart de finale de Champions Cup de sa carrière... tout comme son club !

A part le Stade Rochelais, ce sont des duels 100% français qui attendent les clubs de TOP 14. Le Stade Toulousain va affronter l’ASM Clermont Auvergne en quart de finale de la Champions Cup, tandis que le Racing 92 va en découdre avec l’Union Bordeaux-Bègles. Pour les Bordelais, ça sera tout simplement le premier quart européen de l’histoire du club, tandis qu’en face les Franciliens font figure de vétérans, avec trois finales perdues ces dernières années.

« On est concentrés sur nous-mêmes et ce qu’on doit mettre pour battre cette équipe du Racing, plutôt que d’être pris par les émotions de la première fois »