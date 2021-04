Omnisport

Boxe : Ngannou sait qu’il aura sa chance contre Fury !

Publié le 9 avril 2021 à 20h35 par A.C.

Francis Ngannou, champion des poids lourds de l’UFC, semble bien décidé à défier Tyson Fury en boxe anglaise.

Anthony Joshua et Tyson Fury nous préparent peut-être l’un des meilleurs combats des vingt dernières années. Pourtant, une affiche encore plus excitante pointe déjà son nez. Francis Ngannou, qui a récemment arraché la ceinture de champion poids lourds de l’UFC à Stipe Miocic, semble en effet vouloir se tourner vers la boxe anglaise. Il a déjà sa cible, puisqu’il a évoqué plusieurs fois ces derniers jours la possibilité de croiser les gants avec Fury.

« Désormais, j’ai peut-être la chance de pouvoir me frotter directement à des boxeurs comme lui »