Boxe : Ngannou prêt à quitter l’UFC pour la boxe ? Il répond !

Publié le 9 avril 2021 à 18h35 par A.C. mis à jour le 9 avril 2021 à 18h40

Francis Ngannou, Champion poids lourds de l’UFC, a une nouvelle fois parlé de son envie de se reconvertir à la boxe anglaise.

Considéré comme l’un des combattants les plus dangereux de l’UFC, Francis Ngannou a enfin décroché une ceinture face à Stipe Miocic. Mais la route du Camerounais ne fait que commencer. A 34 ans, Ngannou a énormément d’objectifs, notamment d’enfin faire la discipline de son cœur : la boxe anglaise. « Ça a toujours été mon grand rêve la boxe anglaise » a-t-il récemment expliqué, lors d’un entretien accordé à ESPN . « J’ai dévié vers le MMA, que j’aime, mais je veux accomplir quelque chose en boxe ». Forcément, tout le monde le voit déjà affronter les cadors de la boxe poids lourds, avec Tyson Fury, Anthony Joshua ou encore Deontay Wilder.

« Je pense que je me suis plutôt bien débrouillé dans le MMA mais mon rêve initial reste la boxe »