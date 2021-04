Omnisport

Omnisport : Tom Brady déclare sa flamme… au PSG !

Publié le 8 avril 2021 à 22h35 par H.G.

Alors que le PSG s’est imposé face au Bayern Munich ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Tom Brady en a profité pour confier qu’il est un supporter du club de la capitale française.

Si le PSG est entré dans une nouvelle ère sportivement après son rachat par QSI en 2011, cela s’est également accompagné d’un énorme changement de dimension du club parisien en terme d’image. En effet, outre monter une grande équipe, l’ambition de l’état-major de l’écurie francilienne était de créer une marque mondiale. Et le moins que l’on puisse dire est que ce travail est réussi : partenariat avec Jordan, explosion du nombre de maillots vendus, nombre exponentiel de sponsors… Le PSG a traversé les frontières et a désormais des fans dans le monde entier. Et parmi ceux-ci figure le joueur de football américain Tom Brady.

« Je suis devenu un grand fan de l’équipe du PSG »