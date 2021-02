Rugby

Rugby - Top 14 : Teddy Thomas, du Racing 92 à l’UBB ? La réponse d’Urios !

Publié le 10 février 2021 à 16h35 par A.C.

Christophe Urios, manager de l’UBB, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Teddy Thomas.

Entre le Racing 92 et Teddy Thomas, c’est fini. Plusieurs sources ont assuré ces dernières semaines que l’ailier international ne prolongera pas son contrat avec le club francilien, qu’il a rejoint en 2014 en provenance du Biarritz Olympique. Reste à savoir où il pourra rebondir. D’après les informations du Midi Olympique , le Stade Toulousain et le RC Toulon seraient dans les starting-block pour Thomas, qui a d’ailleurs récemment participé à la large victoire du XV de France sur l’Italie, pour le premier match du Tournoi des 6 Nations (10-50).

« On connait les qualités de Teddy Thomas, mais ce n’est pas un poste où on a besoin de recruter »