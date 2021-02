Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 laisse volontiers la place à PSG/OM !

Laurent Travers, le coach du Racing 92, s’est exprimé au sujet du changement des horaires du Top 14.

Après des longues semaines de négociations, c’est finalement Canal + qui s’occupera de la diffusion de la Ligue 1. La chaîne cryptée récupère ainsi le match du dimanche soir, qui tombe cette journée sur le Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Pourtant, à 21h ce dimanche, Canal + était censé diffuser un autre choc avec le Racing 92 contre Le Stade Rochelais, pour le compte de la 14e journée de Top 14. Un match qui a finalement été avancé à 14h15, pour ainsi laisser la place au PSG-OM.

« On reconnaît la situation, le foot est le sport n°1 en France »