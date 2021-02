Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Le geste engagé du week-end pour le pack du Racing 92

En arrachant la victoire sur la pelouse de Montpellier, dans les dernières minutes de la rencontre, le pack du Racing 92 reçoit les honneurs de cette 15e journée du Top 14.

La mauvaise série continue pour Montpellier. Depuis le début de la saison, les Héraultais craquent en fin de match et s’inclinent dans les dernières minutes. Depuis la première journée contre Pau, qui s’est imposé sur la sirène (24-23), le MHR ne parvient pas à terminer ses matchs. Nouvelle illustration, sur sa pelouse, contre le Racing 92. Dans les dernières minutes du match, le pack des Racingmen a fait parler la poudre en dominant de la tête, et surtout des épaules, le collectif montpelliérain (22-24). C’est précisément cette mêlée que GMF a souhaité mettre à l’honneur en élisant le « geste engagé du week-end ». A chaque journée du Top 14, le partenaire historique nomme la plus belle illustration collective et pour cette 15e journée, c’est la force du groupe parisien qui l’emporte. L’occasion de revoir les images d’une victoire en tout point… collective !