Rugby - Top 14 : Les regrets de Goosen sur son départ du Racing 92 !

Publié le 6 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

A Montpellier, Johan Goosen connaît sa deuxième aventure en Top 14. Le Sud-africain est revenu en France après un départ controversé du Racing 92.

La carrière de Johan Goosen s'écrit entre l'Afrique du Sud et France. En 2014, l'ouvreur quitte son pays natal pour rejoindre le Racing 92. Mais cette première aventure dans l'hexagone se terminera mal. Après trois saisons plus qu'abouties avec le club francilien, Johan Goosen prend une décision radicale. Il refuse en effet de s’entrainer à nouveau avec le Racing 92, repart en Afrique du Sud, présente notamment un CDI avec une entreprise locale pour annuler con CDD avec le club francilien... Cela débouche sur un départ, mais également une énorme polémique. Forcément, son retour à Montpellier a fait énormément de bruit, même si Goosen y est beaucoup moins performant qu’au Racing.

« Ce n'était pas une bonne décision »