Boxe : Ngannou a reçu une grande promesse de Mike Tyson !

Publié le 10 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Récent champion du monde des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou pourrait se laisser tenter par la boxe à l’avenir. Et si tel était le cas, il pourra notamment compter sur un certain Mike Tyson.

Et si on voyait prochainement Francis Ngannou dans un ring de boxe plutôt que dans la cage de l’UFC ? Si cela peut paraitre farfelu, l’idée existe. Alors que le Camerounais vient de réaliser son rêve de devenir champion du monde des poids lourds de l’UFC, il pourrait désormais se lancer d’autres défis et se lancer dans la boxe pourrait notamment en faire partie. D’ailleurs, certains sont déjà prêts à en découdre avec Ngannou, à l’instar notamment de Tyson Fury. L’avenir du combattant de 34 ans pourrait donc se faire sur les rings, ainsi qu’avec Mike Tyson à ses côtés.

« Lorsque je ferai mon premier combat de boxe, il sera dans mon coin »