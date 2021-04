Omnisport

Boxe : Le père de Fury met une énorme pression sur le clan Joshua

Publié le 15 avril 2021 à 21h35 par A.C.

John Fury, père de Tyson Fury, semble commencer à sérieusement s’agacer devant le temps pris par l’entourage d'Anthony Joshua.

Ça commence à se tendre ! Alors que tout le monde attend l’officialisation du combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua, on ne sait toujours pas ou est quand il va se dérouler. Certains disent que le premier rendez-vous devrait avoir lieu au début de l’été, notamment du côté de Joshua. « C'est bien d'entendre une certaine positivité de l'équipe et je peux donc dire que nous sommes proches, les deux combattants recevront des offres pour cet été » a expliqué Eddie Hearn, le promoteur de Joshua. « Nous avons plusieurs offres sur la table. Je suis confiant. Les équipes se réuniront, je verrai Bob Arum (co-promoteur de Tyson Fury) mardi, nous y sommes presque ». Pourtant, aucun contrat officiel n’a pour le moment été signé...

« Nous nous battrons de toute façon, avec ou sans Joshua »