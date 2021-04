Omnisport

Boxe : Après la sortie de Fury, le clan Joshua calme les choses

Publié le 10 avril 2021 à 23h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet du combat que tout le monde attend.

Depuis le début de l’année, Anthony Joshua et Tyson Fury clament haut et fort vouloir s’affronter dès le début de l’été. Pourtant, le combat pour la réunification des titres poids lourds pourrait bien être retardée ! Les organisateurs souhaitent en effet avoir un maximum de public, ce qui est pour le moment impossible avec la crise sanitaire. Du côté de Joshua, on a récemment annoncé tout faire pour que ce combat ait lieu, tandis que Fury a assuré avoir reçu plusieurs grosses offres, pour l’organisation de cet évènement inédit.

« Nous y sommes presque »