Omnisport

Boxe : Tyson Fury répond à Anthony Joshua !

Publié le 10 avril 2021 à 18h35 par A.C.

Tyson Fury a tenu à répondre au récent message d’Anthony Joshua, concernant les négociations autour de leur double combat.

Va-t-on avoir une énorme désillusion cette année ? Tous les amateurs de boxe attendent avec impatience l’énorme choc entre Anthony Joshua et Tyson Fury, pour désigner le premier champion du monde réunifié des poids lourds de l’histoire. Pourtant, rien n’est encore official, puisqu’on ne connait ni la date précise ni le lieu du premier des deux combats qui devraient avoir lieu avant la fin de l'année 2021. Récemment, Joshua a tenu à rassurer tout le monde via son compte Twitter. « Moi et mes associés travaillons dur pour que le combat ait lieu » a expliqué le boxeur britannique. « Je veux donner à mes fans ce qu’ils veulent et vous savez que je ferais toujours tout pour le faire. J’espère vous donner bientôt des bonnes nouvelles ».

« J’espère que nous aurons le grand combat que nous voulons tous, afin que je puisse éclater ce tocard ! »