Boxe : Holyfield ne ferme pas la porte à Tyson !

Publié le 16 avril 2021 à 19h35 par A.C.

Evander Holyfield, ancien champion du monde des poids lourds, s’est exprimé au sujet d’un possible combat contre Mike Tyson.

Après avoir livré une belle exhibition face à Roy Jones Jr en septembre dernier, Mike Tyson semble bien décidé à affronter d’autres anciennes gloires. Il a ainsi été défié par Evander Holyfield, qui n’est autre que son ancien grand rival. Mais les derniers échos ne poussent pas vraiment à l’optimisme. Holyfield a en effet annoncé que Tyson aurait refusé une très belle offre et tout récemment, Bleacher Reports a révélé que le boxeur de 58 ans va bien remonter sur un ring le 5 juin prochain, mais face à Kevin McBride.

« Tyson ? C'est possible, il ne faut jamais dire jamais »