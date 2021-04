Omnisport

Boxe : Tyson Fury vide son sac sur Anthony Joshua !

Publié le 13 avril 2021 à 16h35 par Th.B.

Appelé à le combattre pour réunifier les ceintures des poids lourds cette année, Tyson Fury n’a pas pris de gants et a fait en sorte de bien écorcher Anthony Joshua au sujet de ses succès acquis grâce à lui selon The Gypsy King.

C’est le combat que les amateurs de boxe attendent en 2021. Détenteur de la ceinture WBC, Tyson Fury va se mesurer à son compatriote britannique Anthony Joshua qui possèdent les autres ceintures chez les poids lourds. C’est en effet ce que les deux camps ont récemment assuré, mais il manque toujours un accord pour la date exacte du combat ainsi que pour le lieu de cet évènement. L’occasion pour les deux boxeurs de profiter de ce laps de temps pour se préparer et faire la promotion de ce combat. Et Tyson Fury a clairement fait savoir qu’Anthony Joshua lui devait « sa carrière ».

«J'ai aidé Joshua à devenir une superstar. Il n'a sa carrière que grâce à moi»