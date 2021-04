Omnisport

Omnisport : McGregor annonce la couleur contre Poirier !

Publié le 11 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Les retrouvailles dans l’octogone de l’UFC entre Conor McGregor et Dustin Poirier sont prévues pour le 10 juillet prochain. Et l’Irlandais a annoncé la couleur en pronostiquant l’issue du combat.

Conor McGregor le voulait, il l’a eu. Après sa défaite contre Dustin Poirier en janvier dernier, The Notorious s’était montré très revanchard, avec qu’une seule hâte : remonter dans l’octogone de l'UFC pour affronter une nouvelle fois l’Américain dans une trilogie aux sommets. L’Irlandais a vu son souhait être réalisé par Dana White, la rencontre étant prévue pour le 10 juillet prochain, lors de l’UFC 264. Et Conor McGregor a d’ores et déjà annoncé la couleur.

« Son nez a besoin d’être redressé et je suis la rhinoplastie »