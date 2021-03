Omnisport

Omnisport : L’incroyable message de Conor McGregor après la retraite de Khabib !

Publié le 20 mars 2021 à 16h35 par B.C.

Peu après l’annonce officielle de la retraite de Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor a réagi à sa manière au départ de son grand rival à l’UFC.

Alors qu’un retour était évoqué, Khabib Nurmagomedov (32 ans) ne remontrera pas dans l’octogone de l’UFC. Le Daghestan, invaincu en 29 combats, a confirmé ce vendredi sa retraite. Une décision prise en 2020 après le décès de son père des suites de complications du Covid-19. Dans la foulée, le président de l’UFC Dana White a salué sur les réseaux sociaux le parcours du champion des poids légers entre 2018 et 2020, titre désormais vacant. « On restera donc à 29-0. Il est officiellement retraité à 100%. C’était incroyable de te regarder travailler Khabib. Merci pour tout et profite de ce qui arrivera maintenant mon ami. » Conor McGregor, le grand rival de Khabib Nurmagomedov qui s’était incliné face à lui en 2018, a également réagi à cette retraite, à sa manière.

« N’oublie jamais qui est venu dans ce game et a fait de toi qui tu es »