Omnisport

Boxe : Le message énigmatique de Joshua après l’annonce des combats contre Fury !

Publié le 16 mars 2021 à 12h35 par Th.B.

Lundi, le promoteur d’Anthony Joshua a annoncé un accord total entre les deux parties pour un double combat opposant son client à Tyson Fury. L’occasion pour Joshua de lâcher un surprenant message sur Twitter.

Au printemps dernier, les prémices d’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour l’unification des ceintures des poids lourds était évoqué par The Gypsy King , tout juste tombeur de Deontay Wilder et le clan Joshua. Dans un message publié sur Twitter , Fury félicitait ses promoteurs pour avoir rendu cela possible. Néanmoins, les semaines qui s’en sont suivies n’ont pas donné d’accord définitif. De quoi agacer Fury qui assurait dernièrement qu’en l’espace d’un an, aucune progression n’était à noter. Mais lundi, tout a changé.

Anthony Joshua joue la carte de la philosophie sur Twitter

Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn a révélé au micro de Sky Sports qu’un accord avait bel et bien été trouvé entre les deux clans comme la tendance le laissait entendre dernièrement. « Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe ». Néanmoins, Tyson Fury n’a pas réagi à cette annonce sur son compte Twitter . Et en ce qui concerne Anthony Joshua. Un simple tweet dans lequel il pose en débardeur et en tenue blanche a été publié avec le message suivant : « The Landlord » , qui signifie : le propriétaire. Une manière subtile de faire savoir, quelques heures après la déclaration de son promoteur concernant les deux combats à venir avec Tyson Fury, que la ceinture WBC du Gypsy King et le titre de champion du monde incontesté lui appartiennent déjà ?