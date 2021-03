Omnisport

Boxe : Tout est bouclé entre Fury et Joshua !

Publié le 15 mars 2021 à 20h35 par A.C.

Anthony Joshua et Tyson Fury, deux des plus grands poids-lourds de la circulation, vont s’affronter dans un double combat en 2021.

C’est le combat que tout le monde attend. Avec respectivement trois et une ceinture, Anthony Joshua et Tyson Fury détiennent actuellement l’intégralité des titres majeurs de la catégorie poids-lourds. Ils vont les mettre en jeu, pour désigner un champion réunifié des fédérations WBA, IBF, WBO et WBC, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de la boxe anglaise. Mais ce combat a été menacé par plusieurs facteurs, notamment le fait que des challengers frappent à la portent, comme avec Kubrat Pulev tout récemment, battu par Joshua.

« Toutes les parties ont signé »