Boxe : Joshua est plus déterminé que jamais avant d’affronter Fury !

Publié le 9 mars 2021 à 21h35 par A.C.

Anthony Joshua se prépare pour le grand rendez-vous de l’année 2021, avec son double combat face à Tyson Fury.

Tout est prêt ! Alors que des doutes commençaient à faire surface, Anthony Joshua et Tyson Fury devraient bel et bien s’affronter. C’est en tout cas ce qu’ont annoncé les deux parties, comme tout récemment avec Bob Arum. « De ce que j’en sais, oui » a expliqué le co-promoteur de Fury. « J’ai travaillé là-dessus (ndlr pour un accord). Tous les points ont été validés. C’est ce que chacune des parties a dit. Maintenant, on se démène pour que tout soit signé. Mais je peux clairement dire, en me basant sur ma vue d’ensemble, qu’il n’y a plus de problèmes ». Même son de cloche du côté de l’entourage de Joshua, où l’on s’apprête à affronter un évènement colossal.

« C'est peut-être le plus gros combat de tous les temps »