Boxe : Après Anthony Joshua, le clan Fury confirme pour le combat !

Publié le 3 mars 2021 à 23h35 par Th.B.

Co-promoteur de Tyson Fury, Bob Arum a confirmé la tendance selon laquelle un accord pour un combat serait presque bouclé avec le clan Anthony Joshua.

En juin prochain, comme Anthony Joshua l’a prédit ces dernières heures, le combat entre lui-même et Tyson Fury devrait avoir lieu. Cette confrontation permettra de nommer un champion du monde des poids lourds incontesté, Fury ayant la ceinture WBC lorsque Joshua dispose des trois restantes. Après des semaines de discussions peu fructueuses, toutes les grandes lignes de l’accord commun auraient été convenues. De bon augure pour le combat que la division des poids lourds attend.

« Tous les points ont été validés