Boxe : Anthony Joshua dévoile la date de son combat contre Tyson Fury !

Publié le 3 mars 2021 à 18h35 par Th.B.

Alors que le monde de la boxe retient son souffle depuis l’annonce d’un potentiel combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, AJ a arrêté une date pour cette confrontation.

Ce n’est pas encore officiel, mais les planètes semblent s’aligner pour le combat tant attendu entre les deux champions du monde des poids lourds qui sacrera un champion incontesté. Malgré des discussions lentes qui se sont éternisées, au point de permettre à Tyson Fury de pousser un coup de gueule récemment, assurant qu’aucune avancée n’était à noter en l’espace d’un an, on toucherait au but selon Anthony Joshua. Le boxeur aux trois ceintures de champion a d’ailleurs évoqué une date précise pour cette confrontation : le mois de juin.

Le combat pour le titre de champion du monde incontesté aura lieu en juin !