Boxe : Tyson Fury tire la sonnette d’alarme pour le combat face à Anthony Joshua !

Publié le 25 février 2021 à 14h35 par Th.B.

Pour le titre de champion du monde incontesté chez les lourds, Anthony Joshua et Tyson Fury devraient bientôt se mesurer l’un à l’autre. Mais à en croire les propos de The Gypsy King, aucune avancée concrète n’aurait eu lieu pour ce combat au sommet.

« Une autre rencontre positive avec 258MGT (entreprise de management et de promotion). On m’a dit que les choses vont bien. Ils tiendront au courant Eddie (Hearn) et vous aurez bientôt de mes nouvelles ». Sur son compte Twitter , Anthony Joshua révélait donc mardi que de sérieuses avancées étaient à noter pour le gros combat l’opposant à Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Cette confrontation permettra de déterminer lequel d’entre eux est le champion du monde incontesté et devrait avoir lieu au cours de l’année civile. Cependant, Tyson Fury a tiré la sonnette d’alarme concernant ce duel au sommet entre AJ et The Gypsy King.

« On n'a pas avancé depuis un an »