Omnisport

Boxe : Joshua fait monter le suspens pour le combat face à Fury !

Publié le 23 février 2021 à 14h35 par A.C.

Anthony Joshua a annoncé des nouvelles informations imminentes concernant le double combat qui l’opposera à Tyson Fury.

On n’a toujours pas de date précise, pour ce qui s’annonce comme l’un des plus grands combats de ces dix dernières années. Tyson Fury et Anthony Joshua, les deux boxeurs dominants de la catégorie poids-lourd, ont annoncé vouloir faire un double combat avant la fin de l’année 2021. La crise sanitaire a logiquement compliqué les choses, tout comme les interférences d’autres boxeurs, voulant jouir de leur rôle de challenger pour les différentes ceintures possédées par Joshua. Finalement, Eddie Hearn a laissé entendre que le premier de ces deux combats pourrait se tenir courant juin 2021.

« Vous aurez bientôt de mes nouvelles »

Via Twitter, Anthony Joshua a laissé entendre que les négociations avançaient et qu’une grande nouvelle pourrait bientôt arriver. « Une autre rencontre positive avec 258MGT (entreprise de management et de promotion) » a écrit le champion du monde WBA, WBO et IBF. « On m’a dit que les choses vont bien. Ils tiendront au courant Eddie (Hearn, promoteur de Joshua) et vous aurez bientôt de mes nouvelles ».