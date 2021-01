Omnisport

Boxe : Le clan Joshua fixe un rendez-vous à Fury !

Publié le 30 janvier 2021 à 22h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, semble plutôt optimiste concernant la tenue du double combat face à Tyson Fury.

Des plus en plus de doutes entourent le combat tant attendu de 2021. Anthony Joshua et Tyson Fury ont clamé haut et fort vouloir s’affronter cette année, avec une revanche automatique pour le perdant du premier combat. Pourtant, pour le moment rien n’a encore été signé. Pour rien arranger, la WBO pourrait bien tout chambouler ! L’organisation pourrait en effet obliger Joshua à combattre Oleksandr Usyk, son challenger officiel, qui ne semble pas vouloir s’écarter pour laisser la place à Fury.

Un premier combat en juin 2021 ?