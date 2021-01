Omnisport

NFL : Mahomes annonce la couleur pour le Superbowl contre Brady !

Publié le 25 janvier 2021 à 14h35 par T.M.

Ça y est, on connait enfin l’affiche du prochain Superbowl qui opposera les Kansas City Chiefs aux Tampa Bay Buccaneers. Une affiche qui marquera surtout le duel entre les deux quaterbacks Patrick Mahomes et Tom Brady.

Champions en titre, les Kansas City Chiefs défendront leur couronne dans la nuit du 7 au 8 février prochain. En effet, en finale de Conférence, la bande à Patrick Mahomes a pris le meilleur sur les Buffalo Bills de Josh Allen. Et un peu plus tôt, ce sont les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady qui ont validé leur ticket pour le Superbowl, qu’ils disputeront d’ailleurs à domicile, en s’imposant face aux Packers d’Aaron Rodgers. En tout cas, l’affiche fait déjà rêver puisque l’on assistera à un duel tant attendu entre le GOAT, Tom Brady, qui disputera son 10ème Superbowl, et celui qui pourrait le détrôner dans les années à venir, Patrick Mahomes. Un duel de quaterbacks qui a fait réagir celui des Chiefs.

« Une énorme expérience pour moi »