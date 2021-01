Omnisport

Boxe : Tyson Fury donne déjà l’issue de son combat face à Anthony Joshua

Publié le 21 janvier 2021 à 23h35 par Th.B.

Potentiel futur adversaire d’Anthony Joshua pour le titre de champion du monde poids lourds incontesté, Tyson Fury profite du bon déroulement des négociations entre les deux camps pour titiller le champion du monde.

Depuis quelque temps, les deux parties laissent entendre qu’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, les deux champions du monde de la catégorie poids lourds, Fury ayant la ceinture WBC et Joshua le reste, aura lieu en 2021. Promoteur de celui que l’on surnomme AJ , Eddie Hearn révélait dernièrement que les éléments financiers étaient conclus entre les différentes parties. Le gros point de débat résiderait dans les accords de diffusion pour le combat qui permettra de nommer un champion incontesté. L’occasion pour les deux boxeurs de poursuivre leurs entraînements respectifs et pour Tyson Fury d’envoyer un avertissement à son potentiel futur adversaire.

« Nous allons écraser AJ, c’est plié »

Sur son compte Twitter , Tyson Fury a pris la parole ce jeudi en diffusant une petite vidéo dans laquelle il a énoncé les propos suivants à destination d’Anthony Joshua. « Tyson Fury, The Gypsy King, champion du monde des poids lourds. Yes ! J’étais justement au téléphone avec Sugarhill Steward (ndlr son entraîneur) en Amérique. Nous allons écraser AJ (ndlr Anthony Joshua). Un round, deux rounds, ou trois rounds. C’est plié ! Je suis impatient ». Le message est clair. Reste à savoir s’il restera sans réponse.