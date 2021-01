Omnisport

Omnisport : McGregor annonce déjà la couleur pour son prochain combat

Publié le 21 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Sorti de sa retraite en 2020, Conor McGregor n’a eu l’occasion de combattre qu’une seule fois, Covid-19 oblige. Mais il va bientôt combattre à nouveau. Alors que Dustin Poirier l'attend, le Notorious a annoncé la couleur.

McGregor est déjà prêt. Tout juste sorti de sa retraite en 2020, l’Irlandais avait remporté son seul combat de l’année contre Donald Cerrone. Un affrontement assez expéditif puisque le Notorious s’était imposé au 1er round, 40 secondes après que la cloche ait sonné. Pour 2021, Conor McGregor se frotte à Dustin Poirier dans le Main Event de l’UFC ce dimanche, 7 ans après avoir croisé sa route. D’habitude très provoquant, McGregor est apparu très calme en conférence de presse. Bien habillé, les cheveux fraîchement rasés, l’Irlandais ne voulait pas aller jusqu’au clash. Mais cela ne l’a pas empêché de titiller son adversaire, alors que leur combat approche à grand pas.

« J'ai passé 45 secondes seulement dans l'octogone en 2020, cela a créé une frustration majeure chez moi »