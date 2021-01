Omnisport

Boxe : Revanche, retraite… Conor McGregor fracasse Khabib Nurmagomedov !

Publié le 16 janvier 2021 à 19h35 par B.C.

Malgré sa défaite en octobre 2018, Conor McGregor a taclé Khabib Nurmagomedov, qui a décidé de prendre sa retraite, et estime que le Russe a peur de l’affronter pour une revanche.

Endeuillé par la mort de son père et invaincu à l’UFC, Khabib Nurmagomedov a annoncé sa retraite en octobre dernier à la surprise générale. Le Russe était en effet au meilleur de sa forme et semblait avoir de belles années devant lui en MMA. Néanmoins, Dana White, patron de l’UFC, ne désespère pas de pouvoir convaincre Khabib Nurmagomedov de faire son grand retour dans l’octogone, d’autant que Conor McGregor a déjà décidé de sortir de sa retraite pour la troisième fois afin d’affronter Dustin Poirier le 24 janvier prochain. Les deux hommes s’étaient fait face en 2018 dans un combat qui avait vu Khabib Nurmagomedov sortir vainqueur par soumission. Une revanche est donc très attendue par les fans, mais Conor McGregor estime que son rival est effrayé à l’idée de le combattre à nouveau.

« Il a peur de me combattre »