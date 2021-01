Omnisport

Boxe : Khabib, Pacquiao… Le patron de l’UFC fait une grosse annonce sur le retour de Conor McGregor !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h35 par B.C.

Interrogé sur l’année 2021 de Conor McGregor, Dana White espère que sa superstar se concentrera sur l’UFC, alors qu’un combat de boxe contre Manny Pacquiao est dans les tuyaux.

Comme attendu, Conor McGregor est sorti de sa retraite une troisième fois pour faire son retour à l’UFC ! Un an après avoir dominé en moins d’une minute Donald "Cowboy" Cerrone en janvier 2020, Conor McGregor va retrouver l’octogone le 23 janvier prochain pour affronter Dustin Poirier à l’occasion de l’UFC 257. " The Notorious " est très attendu en cette nouvelle année puisqu’en plus de son retour à l’UFC, le combattant de 32 ans pourrait remonter sur les rings afin de faire face à Manny Pacquiao, près de quatre ans après sa première expérience en boxe contre Floyd Mayweather. Interrogé par ESPN , Dana White espère néanmoins que Conor McGregor privilégiera l’UFC et ne cache pas son rêve d’organiser une revanche entre l’Irlandais et Khabib Nurmagomedov, qui a annoncé sa retraite en octobre dernier.

« J’aimerais le voir rester concentré sur l’UFC, que ce soit une nouvelle chance contre Khabib ou quelqu’un d’autre »