Boxe

Boxe : Quand Conor McGregor est comparé à… Mohamed Ali !

Publié le 30 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il avait annoncé son retour à la compétition il y a plus de deux mois, Conor McGregor défiera Dustin Poirier le 23 janvier prochain. Pour son coach, l’Irlandais n’a rien à envier à Mohamed Ali.

Sept ans après leur première confrontation en 2014, soldée par une victoire facile de l’Irlandais au premier round, Conor McGregor et Dustin Poirier vont de nouveau se retrouver dans la cage. Si, depuis, McGregor a annoncé sa retraite à trois reprises, le champion du MMA a accepté de revenir aux affaires pour la bonne cause. Avec 26 victoires et 6 défaites à son actif, l'Américain Dustin Poirier défiera donc Conor McGregor et ses 22 victoires en 26 matchs au Flash Forum d’Abu Dhabi le 23 janvier 2021. Dans le monde du MMA, Conor McGregor est bien considéré comme le roi.

« Conor McGregor est le Mohamed Ali de l’UFC »