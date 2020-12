Omnisport

Boxe : Anthony Joshua interpelle encore Tyson Fury pour leur futur combat !

Publié le 26 décembre 2020 à 12h35 par Th.B.

En attente de sa confrontation face à Tyson Fury, Anthony Joshua ne cesse de faire monter la température comme son dernier témoignage le montre.

Depuis sa victoire sur Kubrat Pulev à la mi-décembre, Anthony Joshua n’a qu’un mot en bouche : unification et un nom pour cela : Tyson Fury. Détenteur de la ceinture WBC chez les poids lourds, l’unique titre qu’il manque à Anthony Joshua pour unifier toutes les ceintures de champion du monde et devenir par la même occasion incontesté. Récemment, Joshua s’est remémoré l’époque où il n’était que le sparring-partner de Tyson Fury en 2010, et 11 ans plus tard, les deux britanniques pourraient à nouveau s’affronter pour le titre de champion du monde incontesté cette fois-ci. « Il y avait une Rolex à l'époque, mais maintenant il y a un sacré paquet d’argent et je veux juste lui arracher la tête des épaules quand ce combat aura lieu. Je suis sérieux à propos de ce combat, donc quand je l'annoncerai, vous saurez qu'il est réel ». Pour la BBC , Anthony Joshua en a rajouté une couche.

« Je suis un boxeur, je battrai Tyson je n’ai aucun doute sur ça dans ma tête »