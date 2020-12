Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer donne rendez-vous aux JO de Tokyo !

Publié le 19 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il tentera d’obtenir sa qualification olympique ce samedi, Kevin Mayer a déjà les yeux rivés vers son but ultime : les Jeux Olympiques de Tokyo.

Kevin Mayer retrouve ses repères en compétition. Engagé dans un décathlon sur l’île de La Réunion ces 18 et 19 décembre, Kevin Mayer essaye de décrocher sa qualification olympique. Le Français n’était plus revenu sur les pistes d’une compétition officielle depuis plus de 2 ans et son record du monde en septembre 2018 (9 126 points). Pourtant, après les 6 premières épreuves, il totalise déjà 5 385 points, la qualification olympique étant fixée à 8 350 points. Kevin Mayer a notamment établi un nouveau record personnel sur le 110 m haies (13’’54). Mais, alors qu’il n’a toujours pas sa qualification en poche, l’athlète de 28 ans est déjà focalisé sur les prochains Jeux Olympiques.

« À Tokyo, ça peut faire très mal »