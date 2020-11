Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer dévoile ses intentions pour les JO de Tokyo !

Publié le 28 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Barré par la crise sanitaire du Coronavirus cette année, le vice champion Olympique du décathlon, Kevin Mayer, va tenter de se qualifier pour les JO de Tokyo, son véritable objectif.

Les 18 et 19 décembre prochains, Kevin Mayer tentera de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Stade Olympique de Saint-Paul de l’île de La Réunion. Pour cela, il devra réaliser les minimas fixés à 8 350 points. Le Français de 28 ans n’a plus terminé de décathlon depuis plus de 2 ans et son record du monde en septembre 2018 (9 126 points). Si Kevin Mayer s’envole ce samedi pour trois semaines de stage, son réel objectif est bien dans quelques mois. Kevin Mayer compte être le plus performant possible aux Jeux de Tokyo et est d’ailleurs confiant sur leur tenue.

«Le président du CIO est quasiment certain que les Jeux de Tokyo auront lieu»