Boxe

Boxe : Le prochain adversaire de Joshua prêt à laisser sa place à Fury !

Publié le 20 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

L’annonce d’un prochain combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury fait saliver tous les acteurs de la boxe. Au point que même les adversaires des Britanniques se retirent pour laisser la place à ce choc.

C’est le combat que tout le monde attend en 2021. Anthony Joshua et Tyson Fury devraient se croiser sur le ring l’année prochaine. Les deux Britanniques possèdent en ce moment l'intégralité des ceintures de champion du monde des poids lourds (WBO, WBA et IBF pour Joshua et WBC pour Fury). Cette confrontation pourrait donc consacrer un champion du monde incontesté des poids lourds. Seulement, Anthony Joshua pourrait être obligé d'affronter son challenger pour le titre WBO, Oleksandr Usyk, auparavant. Mais l'Ukrainien serait prêt à un énorme sacrifice pour voir le choc entre les deux Britanniques.

Oleksandr Usyk pourrait se retirer pour permettre le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury !