Boxe : Anthony Joshua dézingue totalement Tyson Fury !

Publié le 23 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

En 2021, Anthony Joshua et Tyson Fury devraient se croiser sur le ring pour un combat sans égal. Les hostilités sont lancées et Anthony Joshua ne compte pas se laisser faire.

Le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour le titre de champion incontesté des poids lourds devrait avoir lieu en 2021. Les deux Britanniques pourraient croiser les gants à Wembley en mai ou juin prochain. Si Tyson Fury s’est déjà montré très virulent à l’encontre d’Anthony Joshua, déclarant : « Je vais te mettre une fessée comme je l’ai fait avec Deontay Wilder » , Joshua n’a pas l'intention de laisser ces attaques sans réponse et en a remis une couche.

« Je veux juste lui arracher la tête des épaules »