Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer s'enflamme après sa qualification aux JO de Tokyo !

Publié le 20 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Sur l’île de La Réunion ces 18 et 19 décembre, Kevin Mayer vient de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Il peut maintenant préparer les Jeux sereinement. Vice champion olympique en titre, Kevin Mayer n’avait toujours pas sa qualification pour Tokyo en poche avant ce samedi. Mais le Français vient de l’obtenir en réalisant les minimes lors du décathlon de Saint-Paul, sur l’île de La Réunion. Le recordman du monde de la discipline a totalisé 8 552 points. Il franchi donc la barre des 8 350 points nécessaires pour voir le Japon. Avec un record personnel sur le 110 m haies à la clé (13’’54), Kevin Mayer peut maintenant pleinement se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

« Maintenant, je sais ce qu’il faut que je travaille pour Tokyo »