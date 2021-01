Omnisport

Boxe : Le clan Fury optimiste pour le choc face à Joshua !

Publié le 13 janvier 2021 à 10h35 par A.C.

Bob Arum, promoteur américain de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet de la tenue du double combat contre Anthony Joshua.

Après une année 2020 compliquée, la boxe anglaise compte bien reprendre ses droits en 2021. Et cette année nous réserve un grand rendez-vous, avec le double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury, pour la réunification des titres de champion du monde de la catégorie poids lourds. Il y a toutefois un problème. La WBO, une des principales fédérations internationales dont Joshua est le champion, pourrait imposer un combat contre Oleksandr Usyk, challenger officiel. L’Ukrainien a d’ailleurs récemment annoncé par le biais de ses représentants qu’il n’avait aucune intention de laisser passer la chance de disputer un titre mondial et donc de se mettre de côté face au double affrontement Fury-Joshua.

« Je suis sûr à 95% que le combat aura lieu »