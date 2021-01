Omnisport

Rallye : Sébastien Loeb passe un énorme coup de gueule sur le Dakar !

Publié le 7 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Sanctionné pour un excès de vitesse lors de la quatrième étape du Dakar, Sébastien Loeb a écopé de 5 minutes de pénalité et ne s'est pas gêné pour exprimer son ressenti sur les réseaux sociaux.

Au niveau d'une zone contrôlée lors de la quatrième étape du Dakar, qui relie Wadi Ad-Dawasir et Riyadh en Arabie Saoudite, Sébastien Loeb a été pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Un excès qui lui a valu une sanction s'élevant à 5 minutes de pénalités et qui l'a fait passé de la quatrième à la septième place au classement général. Énervé par l'ampleur de cette sanction, le pilote français a frontale ment réagi sur les réseaux sociaux, justifiant son excès de vitesse par un mauvais fonctionnement technique du système GPS qui indique via une alarme l'entrée dans une zone contrôlée. Pour Sébastien Loeb, ce système n'a pas fonctionné et il l'a fait savoir.

« Il n’y a pas la place pour l’incompétence, ni les incompétents »