Omnisport

Boxe : Le clan Joshua donne une date pour le combat face à Fury !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h35 par Th.B.

Alors qu’un double combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury doit avoir lieu dans les prochains mois, le promoteur de Joshua a donné des indications sur la tenue de la première confrontation et les avancées des discussions.

C’était Tyson Fury qui avait pris la parole en premier au printemps dernier pour faire une grande annonce : un accord financier avait été trouvé entre le clan Fury, détenteur de la ceinture WBC chez les poids lourds, et Anthony Joshua qui a à sa disposition les ceintures restantes. Cette double confrontation a pour but de nommer le champion du monde incontesté. Chose que Anthony Joshua recherche depuis un bon moment désormais comme il l’a récemment fait savoir à la BBC . Promoteur de Joshua, Eddie Hearn a apporté des précisions sur le combat que le monde de la boxe attend.

« Ce combat est prévu pour la fin mai/début juin et je ne vois rien qui s'y oppose »