Boxe : Tyson Fury charge Anthony Joshua !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h35 par Th.B.

Destiné à se mesurer à Anthony Joshua au courant de l’année civile, Tyson Fury ne se montre pas impressionné par le champion du monde des poids lourds à qui il ne manque plus que la ceinture WBC.

Au courant de l’année, Tyson Fury aurait de fortes chances de se frotter à Anthony Joshua lors d’un combat qui permettra au vainqueur d’unifier les ceintures de la catégorie des poids lourds. Détenteur du titre WBC depuis sa victoire sur Deontay Wilder en février 2020, Tyson Fury n’a plus combattu depuis, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. De son côté, Anthony Joshua est sorti victorieux de son duel face à Kubrat Pulev en décembre et attend à présent impatiemment sa confrontation avec Fury, comme il l’a récemment souligné à la BBC. Challenger, The Gypsy King n’a clairement pas froid aux yeux et assure même pouvoir rapidement disposer d’Anthony Joshua.

« Ils m'évitent depuis longtemps et maintenant, ça doit enfin arriver »