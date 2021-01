Omnisport

Omnisport : Covid, report… Le Japon fait une grande annonce pour les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 1 janvier 2021 à 22h35 par B.C.

Alors que le Japon fait face à une troisième vague de Covid-19, le Premier ministre Yoshihide Suga a assuré que les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à l’été 2021, auront bien lieu.

Comme de nombreux événements sportifs et culturels, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo prévus à l’été 2020 ont dû être reportés en raison de la crise du Covid-19. La Commission exécutive du Comité international olympique a ainsi décidé de repousser d’un an la tenue de cet événement. Les prochains JO se tiendront donc du 23 juillet au 8 août 2021, mais l’incertitude continue de planer sur ces Jeux forcément particuliers, d’autant les derniers chiffres de l’épidémie dans le pays du soleil levant sont alarmants. Le Japon fait face à une troisième vague depuis plusieurs semaines et a interdit il y a quelques jours l’entrée des non-résidents sur son territoire.

« Les Jeux auront lieu cet été » assure le Japon